Missy kommt jetzt öfter: Mehr ist Mehr!

Von Missy Redaktion

Seit 2008 erscheint das Missy Magazine 4 x im Jahr – und das ganz und gar unabhängig von großen Medienkonzernen und Kapitalgebern. Letztes Jahr brauchten wir Geld und ihr habt es uns gegeben: Mit eurer Spende für unser Crowdfunding habt ihr in zwei weitere Stellen, eine neue Website voller Online-Beiträge und unabhängigen feministischen Journalismus investiert.

Ohne eure Unterstützung – eure Abos, eure Karma-Club-Mitgliedschaften, euer Feedback, eure Tweets, eure Likes, eure Liebe – wäre Missy nicht das, was es ist: eine Community. Wir brauchen euch und ihr braucht uns. Ihr habt gezeigt, dass ihr mehr Missy wollt.

Also legen wir noch eins drauf. Neben dem Online-Relaunch und der Missy-Tour, bei der wir mit euch letzten November das feministische Potenzial des Faulenzens in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz diskutierten, hatten wir noch ein weiteres Ziel: mehr Hefte, sechs statt vier im Jahr.

Mehr Missy bedeutet: mehr Themen. Mehr Aktualität. Mehr Diskurs. Mehr Vielfalt. Mehr Meinung. Mehr Bandenbildung. Mehr Missy-Post. Mehr unabhängiger feministischer Journalismus. MEHR IST MEHR!



Missy kommt jetzt öfter.

Besonders in Zeiten, in denen die Welt kurz vor dem Untergang zu sein scheint, braucht es mehr Missy. Deshalb haben wir beschlossen, ab 2017 zwei Mal häufiger zu erscheinen. So können wir nicht nur online, sondern auch im Print schneller auf politische Entwicklungen und Ereignisse reagieren. Der Kiosktresen ist nicht mehr so trist, alle zwei Monate gibt es Nachschub für kritische Köpfe. Und wer lieber auf dem Bildschirm blättert, kann das mit unserem ePaper machen.

Ab sofort gibt es außerdem die Missy­App für iPhone und Android, ein Jahresabo kostet jetzt nur 17,99 Euro.

Wir erweitern uns, ohne uns groß zu verändern. Missy bleibt Seelenbalsam und gleichzeitig unbequem. Wir bleiben uns treu, wie ihr es auch tatet, und werden dabei noch besser.

Dank euch können wir sagen: Läuft bei Missy. Dafür danken wir euch!

Euer Missy­Team

P.S.: Die erste Ausgabe 2017 erscheint am 16.01.2017 im Handel

Hier gibt es Missy im Abo. Und hier findest du raus, in welchem Kiosk in deiner Nähe es Missy gibt. Du willst die anderen alle Hefte sehen? Hier geht es zu unserem Archiv.