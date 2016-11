Die Gewalt gegen Frauen und Femmes ist Teil patriarchaler Strukturen und in ihrer Häufigkeit oft undokumentiert, da Betroffene aufgrund von Stigmata, Scham und oft sogar Schuldgefühlen mit einer Tabuisierung des Themas zu kämpfen haben. Am 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen – vor einem Jahr schrieb Charlott Schönwetter auf Mädchenmannschaft.net über die Geschichte und die gegenwärtige Relevanz dieses Tages. Sie betonte besonders die Notwendigkeit, mehrfachdiskriminierte Betroffene hervorzuheben und eben auch die Realität von geflüchteten Frauen und Frauen auf der Flucht sichtbar zu machen. Das Hilfetelefon, eine bundesweite Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen, veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der Comiczeichnerin Isabel Kreitz und dem Illustrator Stefan Dinter die Graphic Novel „Hinter Türen“, die kapitelweise online erscheint.

© Isabel Kreitz/Stefan Dinter