24 Geschenketipps für deinen kompletten Freund*innenkreis

Hasst du es auch immer, in Geschenkpapier eingewickelte Enttäuschungen zu bekommen? Macht dich die anstrengende Tour durch die überfüllte Innenstadt in der Adventszeit auch so kirre? Und die miese Auswahl an Produkten in deiner Fußgänger*innenzone noch dazu? Wir helfen dir mit einem Geschenkeguide, der für jede Person, die du beschenken willst, ein paar Ideen hat.

1. Ein warmer Schal mit klassischem Gittermuster ist das perfekte Winter-Accessoire für die Freund*innen, die ihren Stil gern schlicht und clean halten.

2. Ein Haarpflege-Set ist ein Geschenk aus dem Himmel für alle bärtigen Freund*innen, Väter und Onkel, damit es im Gesicht immer wie nach einem Barbier-Besuch aussieht.

3. Die beste Freundin kannst du mit einem kleinen Self-Care-Päckchen mit einer erfrischenden Panda-Gesichtsmaske beschenken – das könnt ihr auch bei der nächsten Pyjama-Party gemeinsam plündern.

5. Damit die Fotos von Sehenswürdigkeiten und verrauchten Pubs gut aussehen, könnte es für die Cousine im Ausland ein schönes Einführungsbuch in die Fotografie sein …

6. … und wenn du sie sehr gern hast, eine Vintage-Kamera gleich dazu.

7. Für die*den Pflanzensammler*in könnte die obligatorische Sukkulente nach vier Jahren in Folge ein bisschen vorhersehbar sein. Deshalb lieber etwas Ausgefallenes wie ein Kaktus-Zucht-Set!

8. Für die älteren Geschwister holst du am besten einen drahtlosen Plattenspieler, damit sie weiterhin ihre Schallplatten in guter Qualität hören können.

9. Drahtlose Kopfhörer erleichtern das Leben deiner Freund*innen, die gerne im Fitnessstudio ihre eigene Musik hören, aber trotzdem die vollste Bewegungsfreiheit genießen möchten.

10. Wenn du irgendjemanden kennst, die*der schon immer mal als Regenbogenfisch auf allen Partys die Show stehlen möchte, solltest du dieses Kleid in ihre*seine Garderobe bringen.

11. Wir haben alle eine*n Freund*in, die*der im Club den eigenen Alkohol mitnimmt. Ein glamouröser Flachmann ist, was ihnen noch fehlt.

12. Für die Nicht-Trinker*innen, die bei ihrem Mocktail das Party-Feeling nicht missen möchten, ist dieser Discokugel-Sipper perfekt.

13. Die eine Freundin, die für Karaoke lebt, wird sich über ein Karaoke-Kit mit goldenem Mikrofon sicherlich mehr freuen als über alles andere.

14. Wir kennen alle diese eine Person, die Ästhetik-Blogs liebt und immer minimalistische Lichtquellen im dunklen Zimmer hat. Mit einer kleinen Letter-Light-Box kann sie immer wechselnde feministische Sprüche auf Tumblr posten.

15. Wer so dekadent ist und gern Whiskey trinkt, wird sich über diese kühlenden wiederverwendbaren schwarzen Steinwürfel freuen.

16. Die 90s-Kids unter deinen Freund*innen macht ein Tamagotchi glücklich.

17. Die Pokémon-GO-Spieler*innen freuen sich über dieses Handbuch hier. Verbraucht auch garantiert keine mobilen Daten.

18. Es gibt diese Überschneidung zwischen chronisch unpünktlichen und kaffeesüchtigen Freund*innen. Mit diesem holografischen Becher für unterwegs schlägst du zwei Fliegen auf einmal.

19. Eine Tastatur ist eine Tastatur, aber wenn sie pastellfarben ist, ist sie gleich viel schöner. Deine bloggenden Freund*innen freuen sich sicher darüber!

20. Wir haben alle mindestens eine*n Freund*in, die*der sich darüber beschwert, dass warme Winterjacken immer hässlich und spießig seien. Für diese Person sollte diese metallic-goldene Daunenjacke eine Offenbarung sein, die du ihr nicht vorenthalten kannst.



21. Auch fast ein Jahr später sind nicht alle über David Bowies Tod hinweg. Besonders nicht die eine Person, die sich immer noch den Ziggy-Stardust-Blitz auf jeder Party ins Gesicht malt. Dieses kleine Buch mit inspirierenden Weisheiten der verstorbenen Legende wird alles sein, was sie aus diesem Jahr noch mitnehmen muss.

22. Digitales Zeitalter schön und gut, aber einige unserer Freund*innen klammern sich noch an richtige Notizbücher – und freuen sich über so schöne wie dieses in Marmoroptik.

23. Und dann gibt es noch diese eine Person, die immer die obligatorischen Socken bekommt und sich jedes Jahr aufs Neue darüber freut. Dieses Dreierset darf in der Kollektion nicht fehlen.

24. Dein*e beste*r Freund*in bist am Ende des Tages du selbst, also solltest du im Zuge der Großzügigkeit deine eigenen Wünsche nicht vernachlässigen. Dieser Plüschrucksack zum Beispiel kann deine ganze emotional Baggage tragen und ist so weich, dass du mit ihm kuscheln kannst.

