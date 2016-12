Der heißeste Scheiß des Jahres

Von Missy-Redaktion

2016 war ein hartes Jahr. Während sich die politischen Nachrichten in ihrer Fatalität immer wieder gegenseitig überboten und es einfach nur schlimmer wurde – dabei fing es schon beschissen an –, ist die Hoffnung auf ein besseres 2017 sehr gering. Wahrscheinlich wird es nur noch schlimmer. Ein paar Lichtpunkte erschienen hingegen am Pophimmel in Form von fulminanten Platten, Büchern, Comics, Musikvideos, Performances und Filmen. Welche Popkulturprodukte und -ereignisse uns am meisten geprägt und gefallen haben, verraten wir euch hier.

Sonja Eismann

Buch: Leila Slimani – Chanson douce

Comic: Aisha Franz – Shit is real

Platte: Jessy Lanza – Oh No

Song: Christiane Rösinger – Eigentumswohnung

Film: Sonita

Performance: Berlin Voguing Out, HAU

Substanziellster Hype: Didier Eribon

Steffi Lohaus

Album: Solange – A Seat At The Table

Song: Beyoncé – Formation

Buch: Chris Kraus – I love Dick

Comic: Sarah Glidden – Im Schatten des Krieges. Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei

Film: Toni Erdman

Serie: Good Girls Revolt

Celebrity Gossip: das Ende von Brangelina …

Performance: Marlene Monteiro Freitas – „Of Ivory and flash“ beim Body Talk Festival in den Müchner Kammerspielen

Anna Mayrhauser

Album: Kate Tempest – Let Them Eat Chaos

Buch: Anna Weidenholzer – Weshalb die Herren Seesterne tragen

Comic: Sarah Glidden – Im Schatten des Krieges. Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei

Film des Jahres: 24 Wochen

Serie des Jahres: Gilmore-Girls-Revival. Und Stranger Things.

Qual des Jahres: Bundespräsident*innen-Wahl in Österreich

Ausstellung des Jahres: Gülsün Karamustafa im Hamburger Bahnhof

# des Jahres: #TeamGinaLisa

Valerie-Siba Rousparast

Album: Drake – Views

Song: Roses – Abra (die Lyrics, so simpel und gut!) und Alsarah & Debruit – Jibal alnuba

Buch: Navid Kermani – Große Liebe

Konzert: Nicolas Jaar oder Oddisee

Film: Raving Iran und Mustang, mochte ich beide

Serie: The Get Down

Hengameh Yaghoobifarah

Album: Beyoncé – Lemonade

Song: Solange ft. Lil Wayne – Mad

Buch: Amanda Lee Koe – Ministerium für öffentliche Erregung

Comic: Bim Camilla Eriksson – Det kändes lugnt när mina känslor dog

Konzert: Googoosh in der Jahrhunderthalle Frankfurt

Film: Strike A Pose

Serie: Stranger Things

Theaterstück: Meine Nase läuft von Technocandy

Celebrity Gossip: die kurze Liaison zwischen Kristen Stewart und Soko

Musikvideo: Princess Nokia – Tomboy

Vina Yun

Album: Solange Knowles – A Seat At The Table

Buch: Didier Eribon – Rückkehr nach Reims

Comic: Sarah Glidden – Im Schatten des Krieges. Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei

Anime: Miss Hokusai

Schönstes Erlebnis: sich neu verlieben :)