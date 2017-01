Who’s That Missy?

Von Missy Redaktion

Illustrationen von Eva Pyko

Vor zwei Jahren befragten wir das letzte Mal unsere Leser*innen online zu ihrer Lebenssituation. Wir wollten wissen: Wer sind die Menschen, für die wir Missy produzieren? Was macht sie aus? Nun ­drehen wir den Spieß um und zeigen auf, wie das Missy-Team aufgestellt ist. Denn Team Missy ist – anders, als manche denken – größer als die fünfköpfige Text­redaktion. Doch wie es oft der Fall ist, bleibt viel wichtige Arbeit unsichtbar. Mit Fotos, Bildern und Statistiken stellen wir uns vor.

Daniela Burger

ArtDirektion

Soulfood: Kaffee, dient als Ersatzdroge anstatt Zigaretten

Berufswunsch als Kind/Teenager: Spieleillustratorin, später Grafikdesignerin

Guilty Pleasure: Black Metal

Welche Superkräfte hättest du gerne? Möglichst viele, davon kann man ja nicht genug haben

Patricia Bonaudo

stv. Geschäftsführung, Autorin

Soulfood: Chili Cheese Fries

Lieblingsbösewicht*in: Beverly Sutphin aus „Serial Mom“

Lieblingsheld*in: Buffy aus „Buffy – Im Bann der Dämonen“

Berufswunsch als Kind/Teenager: Oma

Verena Brüning

Bildredaktion Print

Lieblingsbösewicht*in: Grummel Griesgram aus „Regina Regenbogen“

Berufswunsch als Kind/Teenager: Kapitän

Feminismus-Bibel: Lydia Lunchs „Paradoxie“, das Buch habe ich mit 17 gelesen. Seitdem bin ich Lunch-Fan

Wünsch dir was: einen Abend lang Serien gucken und Pizza essen mit …? Am liebsten allein oder mit besten Freund*innen

Sonja Eismann

Mitgründerin, Mitherausgeberin und Redaktion

Soulfood: Moelleux au chocolat

Lieblingsbösewicht*innen: Patsy und Eddy aus „Absolutely Fabulous“, gleichzeitig auch Lieblingsheld*innen

Berufswunsch als Kind/Teenager: Schriftstellerin

Feminismus-Bibel: bell hooks’ „Feminism Is For Everybody“

Katie Fenderl

Veranstaltungskonzeption

Lieblingsheld*in: Buffy Summers aus „Buffy – Im Bann der

Dämonen“ oder Max Guevara aus „Dark Angel“

Soulfood: Curry-Hummus. Rote-Beete-Hummus. HUMMUS!

Queere Bibel: J. Jack Halberstams „The Queer Art Of Failure“. Um Altbekanntes auf jeder Ebene zu hinterfragen – ciao, Patriarchat!

Guilty Pleasure: Moscow Mule

Emily Klamm

Marketing

Lieblingsbösewicht*in: Jack Donaghy aus „30 Rock“

Lieblingsheld*in: Liz Lemon aus „30 Rock“

Berufswunsch als Kind/Teenager: Chefredakteurin der „Vogue“

Serien gucken und Pizza essen mit …? Jack Donaghy

Mirjam Klessmann

Assistenz Bildredaktion Print

Soulfood: Ich liebe jedes Essen, hauptsache in netter Gesellschaft

Berufswunsch als Kind/Teenager: Kriegsfotografin

Welche Superkräfte hättest du gerne? Ich würde gerne Menschen die Gefühle von anderen Menschen fühlen lassen können

Serien gucken und Pizza essen mit …? Jennifer Lawrence

Lisa Klinkenberg

Grafik

Soulfood: Pommes (mit Majo oder Ketchup oder beidem)

Lieblingsbösewicht*in: Pam aus „True Blood“

Feminismus-Bibel: Zurzeit mag ich Silvia Federicis „Aufstand aus der Küche“ und ihren empowernden Fokus auf Reproduktionsarbeit

Welche Superkräfte hättest du gerne? Ich würde sehr gerne fliegen können, das wäre cool und praktisch

Chris Köver

Mitgründerin und Mitherausgeberin

Favourite Drink: Whisky Sour

Lieblingserbstück: Das völlig zerfledderte, nur noch von Klebeband zusammengehaltene Kochbuch meiner Großmutter

Serien gucken und Pizza essen mit …? Christoph Schlingensief, ne, Moment, mit Joss Whedon. Mit beiden, nur nicht am selben Abend

Welche Superkräfte hättest du gerne? Ein Superbrain

Steffi Lohaus

Mitgründerin, Mitherausgeberin, geschäftsführende Redaktion

Soulfood: Spaghetti Bolognese

Lieblingsheld*in: Ellen Ripley aus „Alien“

Feminismus-Bibel: Momentan Roxane Gays „Bad Feminist“

Empowerment-Starterpack: The Breeders „Last Splash“, Doc Martens, Lammily-Puppe, Ryan Gosling „You Can Do It“-Meme, Akkuschrauber, alle Staffeln von „Buffy – Im Bann der Dämonen“

Hedi Lusser

Bildredaktion Print

Soulfood: Blunzngröstl (gebratene Blutwurst mit Bratkartoffen, Sauerkraut und Kren)

Berufswunsch als Kind/Teenager: Archäologin

Guilty Pleasure: Dank „Gala“ bin ich immer bestens über royalen Nachwuchs und Promischeidungen informiert

Serien gucken und Pizza essen mit …? Amy Poehler und Maren Ade

Anna Mayrhauser

Redaktion

Soulfood: Spaghetti Bolognese. Oder Porridge mit viel Kakaopulver

Lieblingsbösewicht*in: Dolores Umbridge aus „Harry Potter“

Feminismus-Bibel: Als „Brüste kriegen“ von Sarah Diehl herauskam, war ich total begeistert, dass es offensichtlich noch andere Menschen gibt, die sich über diese Dinge Gedanken machen

Ela Maywald

Lektorat

Soulfood: Marmeladepalatschinken

Lieblingsbösewicht*in: Smirre, der Fuchs aus „Nils Holgersson“

Welche Superkräfte hättest du gerne? Fliegen können

Jenny Pham

Büroassistenz

Lieblingsbösewicht*in: Ursula aus „Arielle, die Meerjungfrau“

Berufswunsch als Kind/Teenager: Sängerin, bis ich dann realisiert habe, dass ich es nicht kann

Welche Superkräfte hättest du gerne? Unsichtbar sein oder ein fotografisches Gedächtnis besitzen

Serien gucken und Pizza essen mit …? Lorelai und Rory Gilmore aus „Gilmore Girls“

Andrea Pritschow

Anzeigenleitung

Soulfood: Käsekuchen

Lieblingsheldin: Daphne Oram

Berufswunsch als Kind: Paläontologin

Serien gucken und Pizza essen mit …? Leigh Bowery

Eva Pyko

Assistenz Artdirektion

Soulfood: Chips, am liebsten Salt & Vinegar

Berufswunsch als Kind/Teenager: Kommissarin

Guilty Pleasure: Immer noch wöchentlich die neue Folge von „Grey’s Anatomy“ schauen

Welche Superkräfte hättest du gerne? Ich würde gerne jede Sprache der Welt verstehen und sprechen können

Valerie-Siba Rousparast

Redaktion

Soulfood: Hauptsache Basmati-Reis ist dabei. Oder Pfannkuchen.

Lieblingsheld*in: Leslie Knope aus „Parks And Recreation“

Guilty Pleasure: Random Tutorials auf YouTube gucken, am liebsten über Make-up, Häkeln und Musikproduktion

Serien gucken und Pizza essen mit …? Aziz Anzari



Kathrin Tschirner

Bildredaktion Online

Soulfood: Pumpernickel in all seinen Verfeinerungsformen

Berufswunsch als Kind/Teenager: Friseurin – Gehirnchirurgin – Friseurin

Welche Superkräfte hättest du gerne? Der Zeit würde ich gerne mal ein Schnippchen schlagen

Serien gucken und Pizza essen mit …? Gerne mit Lydia Lunch

Margarita Tsomou

Mitgründerin und Mitherausgeberin

Guilty Pleasure: Stricken, shoppen

Feminismus-Bibel: „Post-Porn Modernist“ von Annie Sprinkle

Empowerment-Starterpack? Meditations-App, ein paar Busen, Pfeil und Bogen, Baldriantropfen, Wolle und Stricknadeln

Serien gucken und Pizza essen mit …? Thais Ferrini Guisasola, die ich nach dem Pizzaessen nicht mehr gehen lassen würde

Iris Weißenböck

Lektorat

Soulfood: Nüsse

Guilty Pleasure: Queer Celebrity Gossip

Berufswunsch als Kind/ Teenager: Schwimm-Olympiasiegerin

Serien gucken und Pizza essen mit…? Carrie Brownstein, Tig Notaro, Zadie Smith – aufgeteilt auf mehrere Abende

Hengameh Yaghoobifarah

Redaktion

Soulfood: Ghorme Sabzi, ein persischer Kräutereintopf mit Basmatireis

Lieblingsbösewicht*in: Ursula, die Meerhexe aus „Arielle“

Guilty Pleasure: Exzessives Shopping „Self-Care“ nennen und mich somit kapitalistischen Konsumzwängen hingeben

Serien gucken und Pizza essen mit …? Rihanna und Destiny Frasqueri alias Princess Nokia, alle eingekleidet in Rihannas „Fenty“-Kollektion

Vina Yun

Redaktion

Soulfood: Kimchi Jjigae, ein deftiger Eintopf aus Kimchi. Lifesaver!

Lieblingsbösewicht*in: Nur eine von vielen und ziemlich fies: die Alien Queen aus „Alien“

Feminismus-Bibel: Die Texte von Chandra Mohanty und bell hooks haben mich nachhaltig beeinflusst

Welche Superkräfte hättest du gerne? Shapeshifting!