PURE by Kapten & Son

Anzeige

Minimalismus bedeutet, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es bedeutet Bescheidenheit und dennoch ein Bewusstsein für Qualität zu entwickeln. In dieser Welt,Paris wie in Berlin, tobt das Leben.

Die Zeit scheint oft davon zu rasen. Mit der PURE Uhr von Kapten & Son kannst du die Zeit

wieder bewusst erleben und dich auf das fokussieren, was dir wichtig ist. Auf die Zeit, die du mit Menschen verbringst, die dich berühren. Auf das Abenteuer, das du schon immer erleben wolltest.

Das Design der PURE verzichtet auf alles Überflüssige und ist zeitlos und trotzdem

modern:

„Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Weniger Design ist mehr, konzentriert es

sich doch auf das Wesentliche, statt die Produkte mit Überflüssigem zu befrachten. Zurück

zum Puren, zum Einfachen!“ – Dieter Rams

Der elegante Look der PURE ist zurückhaltend und chic. Die PURE überzeugt durch Puristik und Klarheit. Das anthrazitschwarze Gehäuse, kombinierbar mit weißem oder schwarzem Zifferblatt, macht die Uhr zu

einem markanten Designstück.

Es gibt die PURE in zwei Varianten: Die PURE NOX mit schwarzem Zifferblatt ist dank

ihres reduzierten Designs mit jedem Outfit kombinierbar. Das weiße

Ziffernblatt der PURE LUX hebt sich als Kontrast vom matten Gehäuse ab. Schlichte Farben, hochwertige Materialien und ein moderner Look machen die PURE zu einem perfekten Accessoire für jeden Tag.

Don’t be perfect, be PURE.