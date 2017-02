Who Run The World? Girl, Girls!

Von Valerie Siba-Rousparast Der „Schuhtick“ ist eines dieser Phänomene, das Marketingexpert*innen erfunden haben – ein unstillbarer Hunger nach Mode und Accessoires, der größer ist als der Appetit auf Essen und Carrie Bradshaw in „Sex And The City“ dazu verleitet, ihre High Heels im Backofen zu verstauen. Und auf diese bezieht sich der „Schuhtick“ – der in der Werbung immer noc…