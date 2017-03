Mehr als ein unkonventioneller Fashion Guide

Anzeige

Das Internet ist voller Beauty Blogs, Lifestyle-Ratgebern und Fashion Guides. Wer die neuesten Trends sucht, wird sicherlich auf vielen Seiten fündig. Eine gebündelte Version gefragter Themen findet sich seit neuestem in dem Lounge-Magazine von Zalando.

Fashion Trends, Beauty, Travel, Kultur und Lifestyle heißen die Themengebiete des neuen Zalando Magazines. Es überzeugt mit Trage- und Pflegetipps und kleinen kulturgeschichtlichen Geschichten, etwa zur Entstehung des Schuhs. Nicht zu unterschätzen ist der Text über das Tragen von Animal Prints (die wir schon immer bei Bloggerin Tessa Bücker bewundern – vielleicht trauen wir uns auch mal). In der Travelrubrik geht es zum Oktoberfest nach München. Hier findet ihr Tipps zum dirndlfreien Wiesenoutfit. Wer sich doch an ein Dirndl traut: Sicher nicht jedem bekannt ist, die Aufklärung zum Tragen der Schleifen. Ein absolutes Must know damit es nicht zu unangenehmen Überraschungen kommt:

Schleife links gebunden: Single

Schleife rechts gebunden: Vergeben

Schleife in der Mitte gebunden: Jungfräulich

Schleife hinten gebunden: Verwitwet.

Mal ehrlich: Wer bindet denn tatsächlich die Schleife in der Mitte? Aber okay.

Doch das Zalando Lounge Magazine ist mehr als ein Ratgeber. Auch Blogger*innen, Models und Designer*innen kommen hier zu Wort. In den Interviews wurde bisher bereits die wundervolle Marie-Astrid befragt, die darauf verweist, dass nicht jedes Model Size Zero tragen muss. Außerdem gibt das französische Männermodel Adrien Sahores, der als aufgehender Stern in der Modelszene bezeichnet wird, Einblicke in die Vor- und Nachteile des Modellebens. Im Bereich Designer trifft man auf den Moderator Joko Winterscheidt, Hauptsächlich durch den Circus Halligalli bekannt, wissen viele sicher nicht, dass er bereits seit 2009, zusammen mit dem Schauspieler Matthias Schweighöfer, das deutsche Modelabel „German Garment“ betreibt. Also, auf einen Klick mit dem Zalando Lounge Magazine!