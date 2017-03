Pressestimmen

Von Missy Redaktion

21. Januar 2017 – kulturradio – Verfügbar bis 22. Januar 2018

ZEITPUNKTE – 40 Jahre Emma – wie geht feministischer Journalismus heute? Geliebt -gehasst- umstritten: Die Emma wird 40 und unsere Diskutantinnen können sich überhaupt nicht einigen: Stimme verstummter Frauen oder Hassschrift? Wer hetzt gegen wen? Es debattieren: Ulrike Baureithel (Freitag), Chantal Louis und Alexandra Eul (Emma) und Stefanie Lohaus (Missy)

03. November 2016 – Frau tv/WDR – Verfügbar bis 03. November 2017

Bin ich Feministin? Über eine gute Sache, die ein verdammt schlechtes Image hat – Sie ist supermega-cool, supermega-selbstständig. Sie hasst Chauvinismus, freut sich, wenn sie Männern gefällt und ist für ein gleichberechtigtes Dasein von Männern und Frauen – im Job, in der Familie und überhaupt. Ist sie also Feministin? Und was macht überhaupt eine Femistin aus? Frau tv-Reporterin Katja Garmasch versucht genau das herauszufinden.

29. September 2016 – Auf Klo

Dick & Hübsch – Liebt euren Körper – Missy Redakteurin Hengameh Yaghoobifarah war der erste Gast bei Auf Klo

17. Juni 2016 – www.sueddeutsche.de

Frag ein Klischee Sind Feministinnen lesbische Männerhasser? Stefanie Lohaus ist Feministin. Warum sie es nicht gut findet, wenn Frauen aus Protest ihre Brüste zeigen, erzählt sie in einer neuen Folge von „Frag ein Klischee“.