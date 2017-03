Videopremiere: Golden Diskó Ship

Von Missy-Redaktion

„PACIFIC TRASH VORTEX“ ist die erste Single aus dem neuen Album von Golden Diskó

Ship. Die Berliner Komponistin und Multiinstrumentalistin Theresa Stroetges dreht ihre Videos selbst, meistens voller bearbeiteter Naturaufnahmen und zufällig wirkender Bilder. Dieses Mal schnappte sie sich eine Handvoll ihrer Freund*innen, behängte sie mit Neonschnüren und ließ sie in einer leeren Fabrikhalle auf ihren schrägen, dancefloorkompatiblen Track lostanzen. Der Neunziger-Vibe mit Rave-Assoziationen kommt auf jeden Fall auch bei uns an.

„Pacific Trash Vortex“ erscheint auf dem neuen Album „Imaginary Boys“ am 24. März.

Karlrecords (LP / DL)

Video: Golden Diskó Ship

Kamera: Brooke Trezise, Benjamin Augustin

Tänzer*innen: Best friends thank you so much!