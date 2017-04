Lasst uns reden. Brauchen wir eine neue Debattenkultur?

Unsere Debattenkultur hat ein Problem, denn sie fördert politisches Schwarz Weiß-Denken. Social Media und die Filterbubble sind schuld an dieser Entwicklung. So oder so ähnlich diagnostizieren es Autor*innen von links, mitte und rechts der gegenwärtigen Debattenkultur. Wir wollen mit politisch Handelnden und Denkenden darüber sprechen, wie sie die Debattenkultur on- und offline wahrnehmen, ob sich etwas – und wenn ja, was – an der Art und Weise, wie wir sprechen ändern sollte. Deshalb lädt Stefanie Lohaus am 9. Mai zur Session auf der re:publica 17 ein.

Politische Debatten im Netz arten schnell in Beleidigungen und Pauschalurteile aus. Das fördert Frontenbildung und schwächte emanzipatorische soziale Bewegungen. Doch ist das wirklich so? Früher war ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen – im Gegenteil. Gegenwärtig ist es „Political Correctness” und sogenannte „Identitätspolitiken”, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass Debatten nicht in den Gang kommen, oder an der Frage von Formalien stehen bleiben.

Auf der re:publica wollen wir uns darüber auszutauschen, wie wir sprechen wollen: Sollen emanzipatorische Bewegungen – etwa feministische – mit einer Stimme sprechen, um stärker zu wirken? Wie wichtig ist Kritik aneinander? Wie sollte ein respektvoller Umgang mit anderen Stimmen aussehen? Mit wem wollen wir sprechen – und mit wem auch einfach nicht? Braucht es manchmal Spaltung? Ist Wut ein wichtiges politisches Moment? Wann geht es um Deutungshoheit und Macht? Was bedeutet Fairness?

Zu jeder zweiten vollen Stunde werden wir mit ein*e Referent* in 10 Minuten darüber sprechen, was sie*er für Erfahrungen mit feministischer Debattenkultur gemacht hat. Danach wollen wir gemeinsam diskutieren, wohin die Reise gehen könnte.

Diese Seite wird stets aktualisiert…

// re:publica findet vom 08. – 10. Mai in Berlin statt

// Programm re:publica 17

// #rp17