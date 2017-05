Bleib geschmeidig

Wisst ihr noch, als ihr bei uns hübsche Beutel und Shirts per Mail bestellen konntet? Diesen Zeiten verpassen wir ein überfälliges Upgrade, das 21. Jahrhundert und der Feminismus-als-Lifestyle-Trend haben uns eingeholt: Ab sofort könnt ihr in unserem nagelneuen Missy-Shop den heißesten Scheiß kaufen. Inspiriert von der Idee der Radical Softness präsentieren wir zum Start des Missy Shops unsere kleine, aber feine Kollektion. Sie entstand in Kooperation mit coolen Designer*innen und unabhängigen Labels. Das macht jedes Teil zu einem echten Lieblingsstück.

Zurückhaltung und Selbstbeherrschung bevorzugt? Nicht bei uns. Wir lassen unseren Gefühlen freien Lauf. Ganz nach der Idee von Lora Mathis, der*die mit seinem*ihrem Zine und seiner*ihrer Poesie dazu aufruft, unsere Emotionen wieder anzunehmen und auszuleben, sie nicht zu pathologisieren und zu enttabuisieren. In einer Gesellschaft, die einen Mangel an Emotionen vorzieht, ist das Teilen deiner Emotionen ein politischer Akt.

Inspiriert von dieser Idee der Radical Softness präsentieren wir zum Start des Missy Shops Shirts und Patches. Entworfen hat sie der Designer Deniz Weber für uns – und jedes Teil ist ein absolutes Lieblingsstück!

Weil Softness das ist, was du daraus machst, kannst du dich bei unseren Nagellacken von uslu airlines entscheiden, ob du heute knallig, bunt oder zart bevorzugst. Mit einem Auftrag erhältst du den Transparenzlook, mit dem zweiten entfaltet sich die volle Farbdeckung. Wir arbeiten für unsere Kosmetik mit uslu airlines zusammen, weil alle Produkte sehr hohe Qualitätsstandards haben und besonders umweltfreundlich sind.

Gemeinsam mit dem Hamburger Schmucklabel Jonathan Johnson ist ein echtes Schmuckstück entstanden: der Tampon-Schlüsselanhänger. Weil Menstruation für uns kein Tabu ist, ist der Schlüsselanhänger elegant und protzig, wie es sich gehört!

Auch Jonathan Johnson legt größten Wert auf eine nachhaltige Produktionsweise. Seine gesamten Entwürfe produziert er selbst in seinem Hamburger Atelier und verwendet dabei ausschließlich recycelte Materialien, welche er von einer deutschen Scheideanstalt bezieht. Sein Werkzeug stammt aus heimischen Manufakturen und er produziert ausschließlich mit Ökostrom.

Mach dir selbst oder anderen eine Freude, denn mit unseren fairen Shirts, handgemachten Accessoires und nachhaltigen Kosmetika siehst du nicht nur cool aus, sondern unterstützt auch noch unabhängigen feministischen Journalismus. Stay soft – shop Missy!