Sprache als Kampfgebiet

Interview von Juli Katz

Dass es so schwierig werden würde, eine Auswahl an Essays für „Bitch Doktrin“ zusammenzustellen, hätte die englische Feministin und Aktivistin Laurie Penny nicht gedacht. Ihr neues Buch, das am 06. September 2017 auf Deutsch erschien, enthält ein Viertel der Texte, die sie zwischen 2013 und 2016 schrieb: Es geht um die US-Präsidentschaftswahl, Barbies Oberschenkellücke, die Konstruktion von Frauen*bildern und toxische, weiße Männlichkeit. Bei einer Tasse Tee erzählt Laurie Penny, wie man Angst ummünzen kann, warum „normal“ nicht dasselbe bedeutet wie „okay“ und wieso Sprache auch feministisches Kampfgebiet ist.

Laurie Penny, vor einigen Wochen saß ich in einer Pizzeria. Ein Freund fragte, ob wir schon „The Fall“ kennen; eine Freundin meinte, sie fände die Serie nicht so spannend, weil sie das Narrativ schon hundertmal gesehen habe. Der Freund antwortete: Hey, ihr hattet eure feministische Perspektive gerade erst bei „Wonder Woman“. So, als ob eine dieser Geschichten stellvertretend für alle wäre und erst mal genügen müsste. Passiert dir das auch manchmal?

Meinst du, dass Leute sagen, jetzt reicht’s aber wieder mit dem Feminismuszeug? Klar ist „The Fall“ eine TV-Show mit einer feministischen Perspektive; aber die ist so unterschiedlich zu „Wonder Woman“, wie man es sich nur vorstellen kann. Es ist ja eher eine Mystery-Serienmörder-Serie, die unfassbar düster ist und von „sexual empowerment“ erzählt – und „Wonder Woman“ ist ein nicht mal besonders innovativer Superheld*innenfilm. Das einzig Neue daran ist der „female lead“. Storys mit Frauen* in komplexen, nuancierten Rollen oder Storys mit einer antipatriarchalen Agenda nur als Trend zu zählen, ist sogar gefährlich. Denn bei diesen „neuen“ Storys, die von Frauen*, queeren Personen oder People Of Color besetzt sind oder geschrieben werden, geht es nicht einfach um eine krasse Agenda, sondern um qualitativ verdammt gute Geschichten. Der Grund dafür, wieso die sich so frisch und neu anfühlen, ist leider, weil wir sie vorher noch nicht gehört haben. Sie als Identitätspolitiken oder Trends abzuschreiben, ist ziemlich traurig. Wer so denkt, verpasst den besten Content, der überhaupt gerade produziert wird.

Einen Punkt hat dieser besagte Freund aber gemacht, mit dem du einverstanden sein dürftest: Wenn wir neue Storys sehen wollen, müssen wir sie schreiben, umsetzen, kreativ werden, Filme daraus machen und sie vor allem erzählen.

Das liegt so ziemlich in unser aller Verantwortung. Ich habe den Eindruck, dass viele von uns gerade jetzt verstehen, dass unsere persönlichen Geschichten es wert sind, erzählt zu werden, auch wenn sie nicht in die Standardnarrative passen, die wir die ganze Zeit erzählt bekommen; z.B. wie eine gute Geschichte auszusehen hat. Diejenigen, die gerade die aufregendsten Stories im TV, in Filmen, Büchern oder Comics erzählen, machen damit auch aktivistische Arbeit, auch wenn sie selbst es gar nicht so sehen, weil es ihnen wahrscheinlich erst mal um den Stoff geht. Du kannst die Welt ändern, wenn du die Story änderst.

Darum geht’s auch in deinem „Letter to my liberal friends“ von Mitte August: wieso jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt ist, es sich in der „comfort zone“ gemütlich zu machen. Welche Art von Aktivismus willst du denn sehen?

Es ist nicht mein Job als Autorin, irgendjemandem zu erzählen, wie er oder sie ihren Aktivismus gestalten soll und welcher was wert ist und welcher nicht. Oberste Pflicht ist, dass du dir selber nicht erzählst, dass die Sachen momentan okay sind, wenn du einfach die Schotten dichtmachst und die Augen verschließt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich für Veränderung einzusetzen oder irgendwie damit umzugehen, dass es gerade so hoffnungslos aussieht. Du kannst einer politischen Partei beitreten, wenn das dein Ding ist; Straßenaktivistin werden oder schreiben. Wichtig ist, dass man überhaupt irgendwas macht; wir testen ja gerade erst, wie man Politik auf neue Art gestalten kann. Hab die Sachen klar, die dir wichtig sind, und rede mit Freund*innen und deiner Familie drüber. Das hilft mir zumindest.