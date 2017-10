Unter der Bettdecke der Filmbranche

Von Bernadine Harris*

Lieber Dieter Kosslick,

ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, aber ich musste letztens wieder an dich denken und nutze den Moment, um dir zu schreiben. Das erste Mal, als ich an dich denken musste, war, als ich auf die Schlagzeilen über Harvey Weinsteins sexuelle Übergriffe stieß und deine Reaktion darauf las.

Ich las, dass du der Ansicht warst, dass das ganze System beim Film auf Macht und Machtausübung beruhe. Du sprachst auch über deine Hoffnung für die weiteren Folgen der Weinstein-Enthüllungen : „Ich finde, dass das erst der Zipfel einer Geschichte ist, die hoffentlich die Bettdecke endlich mal wegzieht und diese Abhängigkeiten auch mal klarmacht.“

Ich war überrascht über deine klare Positionierung und habe mich gefragt, ob du dich wohl noch an unsere Begegnung erinnerst. Es war vor wenigen Jahren. Ich hatte angefangen, in einer recht niedrigen Position für das Festival zu arbeiten, das du seit Jahren leitest. Für mich, als Filmschaffende und -liebhaberin, war es immer ein Traum gewesen, für dieses Festival zu arbeiten. Ein weiterer Teil im ehrgeizigen Karrierepuzzle, das, wie mir mit jedem Jahr bewusst wurde, anstelle von 200 aus 1000 Teilen bestand.

Das erste Mal sah ich dich im VIP-Raum. Ich war am äußeren Rand des Raums und wartete darauf, dass man mir Jacken reichte, da dies der essenzielle Teil meines Jobs war. Du tratst herein, als Letzter, wie immer. Deine Assistentin im Schlepptau, die dir leise die Namen oder Funktionen der Menschen, die du gleich begrüßen würdest, ins Ohr flüsterte. Ich stellte mir kurz vor, wie auch ich mich eines Tages ins Gästebuch eintragen würde und kurz für eine Weile mit dir und deinen Kollegen für die Kameras posieren würde, bevor ich mit meinen Schauspieler*innen im Schlepptau zum Photo Call rausgehen würde.

Und während ich da so tagträumte, habe ich dich beobachtet. Jedes Mal, wenn du den Raum betratst, passierte etwas. Die Menschen wurden nervöser, die Blicke angespannter. Die Kellner*innen arbeiteten schneller und wir wurden von anderen nervösen Frauen schnell dazu veranlasst, die Jacken, die wir noch in den Händen hielten, in die Garderobe zu räumen. Vielleicht fällt dir so was schon gar nicht mehr auf. So viele Hände, wie du schüttelst, und so viele Male, wie du in Gesichter starrst, die schon lachen, bevor du die Pointe erzählt hast.

Du neigst dazu, die Situation im Raum auflockern zu wollen oder zumindest nehme ich es nach langer Beobachtung an. Denn meistens ließt du sofort einen lockeren Spruch raus. Oft lachten alle. Je nach Inhalt manche etwas beschämt oder mit den Augen rollend. Bevor du nach wenigen Minuten zum nächsten Termin weiter musstest, hast du dich noch über die Chicken Nuggets beschwert und nicht sehr beiläufig erwähnt, dass du Veganer seist.

Eines Abends, als du am Eingang zum Hauptveranstaltungsort am Ende des roten Teppichs standest und ich und meine Kollegin kurz hinter dem Eingang auf die Jacken der Gäste warteten, sprachst du mich an.

Ich trug meine Haare offen und du hast von Weitem auf sie gezeigt und affirmative Kopfbewegungen gemacht. Ich antwortete mit einem stummen, verwirrten Lachen.

Du kamst auf uns zu und hast mir von deiner Uniarbeit über Haare und die Black-Panther-Bewegung erzählt. Ich war überrascht, dass du zu deiner Zeit schon darüber schriebst, aber bevor wir weiterreden konnten, wechseltest du das Thema und sprachst über eine französische Schauspielerin, die am Abend zuvor über den roten Teppich gelaufen war und deiner Meinung nach nur noch aus Haut und Knochen bestand, was du ungefähr so anziehend wie Chicken Nuggets gefunden hast.

Deine Kollegin und meine Chefin nutzten den Moment, um dir stolz zu erzählen, dass ich von Natur aus so dünn sei. Daraufhin griffst du scherzend zu meinem Mantel und wolltest schauen, wie ich denn darunter aussehe. Ich schnürte den Mantel mit theatralischer Empörung zu. Theatralisch deshalb, weil es eine Reaktion war, die ich sonst nur für die unangenehmen Eskapaden meines kleinen Neffen übrig hatte, der mit seinen vier Jahren die nervige Angewohnheit hatte, Dinge zu tun, die Erwachsene um ihn herum peinlich berührt tolerierten, während sie insgeheim etwas besorgt hofften, dass er schon von selbst aufhören würde.

Als ich einem Freund von dieser Begegnung erzählte, sagte er mir, dass du einer seist, von dem man sagt, dass er „öfter Hand anlege“. Es war eher ein Austausch über Eigenheiten unserer Chefs als ein Gespräch über sexuelle Belästigung.

Das nächste Mal, als wir uns begegneten, waren die Haare schon zu unserem Insider geworden und du zeigtest wieder von Weitem auf meinen Kopf, diesmal die Abwesenheit des Afros kommentierend.

Es war bei der Pressekonferenz eines Schwarzen Schauspielers , der sein Regiedebüt im Spezialprogramm präsentierte. Ein Teil seines Teams, eine junge Schwarze Frau, die eine der Hauptrollen spielte, war ebenfalls mit ihm im VIP-Raum, um dich und deinen Kollegen zu begrüßen, bevor sie den Raum verließen, um nebenan auf die Pressefotografen zu treffen.

Ich nutzte den Moment, um aufs Klo zu gehen. Im Flur wurde ich von einer schrillen Stimme zurückgerufen. Eine Kollegin teilte mir aufgeregt mit, dass man mich im VIP-Raum suchte. Ich rannte zurück, nur um dich umgeben von Assistentin und anderen Kolleginnen vorzufinden. Du saßt am Ende des Raums, in der Nähe der Bildschirme, und hast die Schauspielerin, die im Raum nebenan vor den Kameras posierte, beobachtet.

„Wir haben gerade debattiert, wer von euch die hübschere ist.“ Es wurde schnell leise um mich herum. Meine Chefin lächelte in meine Richtung und übernahm aufgeregt das Wort: „Und ich habe ja gesagt, du seist hübscher als sie und der Dieter war nicht meiner Meinung.“

Mittlerweile schauten alle in meine Richtung. Ich fing an zu begreifen, dass diese Situation in kollektiver Scham und individueller Erniedrigung enden würde. Dir schien das Ganze auch unangenehm zu werden, denn du machtest eine Bewegung, die suggerieren sollte, dass deine Kollegin und meine Chefin Unsinn erzählte.

„Nein, nein. Ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum Menschen Schwarze nicht mögen. Sie sind doch so schön anzuschauen.“

Ich presste gerade noch ein „Dafür habt ihr mich hierhergerufen“ heraus, bevor ich im Wettlauf mit wütenden Tränen den Raum verließ. Mir kamen vier Frauen hinterher, die mich trösteten und mir erzählten, dass du nun mal so seist und ihnen auch ähnliche Geschichten passiert seien.

Ich verließ das Hotel durch den Hinterausgang und einer der Fotografen, der die Szene beobachtet hatte, sah mich und sagte mir ebenfalls beruhigend, dass das normal sei.

In meiner naiven Wut sagte ich ihm, dass ich mir so etwas nicht gefallen ließe und erzählte ihm etwas von Freunden in der Presse und dass heutzutage so etwas nicht tolerierbar sei. Ich schrieb einen englischen Text über diese Begegnung, den ein britisches Onlinemagazin publizieren wollte, zog ihn im letzten Moment aber zurück. Ich zog ihn zurück, weil ich mir sagte, dass es sich um eine unglückliche Ansammlung von sehr schlechtem Verhalten handelte und keineswegs zu vergleichen war mit sexueller Belästigung oder anderem Missbrauch. Vielmehr war dieser Vorfall der erste von vielen, die mir zeigen würden, dass Männer wie du sehr gut darin sind, eine Atmosphäre zu schaffen, in der ständige und willkürliche Erniedrigungen gang und gäbe sind.

Eine Atmosphäre, die ermöglicht wird, weil in den Räumen, die ihr beherrscht, Ehrgeiz, Macht und Ruhmsucht jene fragile Stimmung erzeugen, die allzu leicht an unsere niedersten Instinkte appelliert.

Die berechtigte Wut wich einer kalkulierten Resignation und stattdessen schrieb ich deiner Assistentin, dass ich gerne persönlich mit dir über den Vorfall sprechen würde.

Ich wollte eine Entschuldigung und war bereit, sie mir zu erzwingen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hielt ich das für die einzige Art, die Erniedrigung rückgängig zu machen.

Den Text und die Nachrichten an deine Assistentin habe ich noch. Sie hielt mich eine Weile hin und teilte mir nach einigen Tagen und Verschiebungen mit, dass es nicht möglich sein würde. Ich schreibe dir also nun, da du mir wieder in Erinnerung gerufen wurdest, um dich daran zu erinnern, dass du mir noch immer eine Entschuldigung schuldest.

*Der Name wurde auf Wunsch der Autorin von der Redaktion geändert.