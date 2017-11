Nicht Deine Exotin

Von Sarah Salim Stell dir vor: Nachdem du dich durch Tinder geswiped und durch lahme „Ich liebe alle Frauen”-Ansagen gekämpft hast, hast du endlich ein tolles Date. Und dann passiert es: der Moment, in dem du von deinem Gegenüber als „Orientprinzessin” oder „exotische Schönheit” gelabelt wirst. In so einem Fall hast du es meistens mit einem Weißbrot zu tun, das…