A Box of One’s Own

Von Janne Knödler

Wenn in Berlin der Raum für Initiativen, Projekträume und Clubs immer kleiner wird, dann baut man sich so was eben selber. Das Antje Øklesund 2.0 ist so ein Projekt, 1,80 x 1,80 m groß, und kann mobil da aufgebaut werden, wo gerade etwas Freiraum gebraucht wird.

The Jolly Goods, die uns seit 2003 mit einer Musik irgendwo zwischen Riot Grrrl, Noiserock und Folk beglücken, haben die Box im September auf der Neuköllner Wildenbruchbrücke aufgebaut und darin den ersten Song von ihrem neuen dritten Album gespielt. „50 E-Mails“ heißt der und wie das aussieht, seht ihr hier:

Am Sonntag, den 17.12., könnt ihr alle zehn neuen Songs im ausland in der Lychener Straße sehen. Kaufen könnt ihr das Album dann auch bald endlich!