Doppelte Vaginen und schwule Papas

Von Carla Heher

Wusstest du, dass die Klitoris der Hyäne richtig lang ist und steif werden kann? Und dass die Koalabärin zwei Vaginen hat? Das gilt auch für die Ameisenigelin. Der Ameisenigel hat einen Penis mit vier Enden – einen für jede Scheide und zwei als Reserve. Katharina von der Gathen hat zahlreiche Fakten, eine erstaunlicher und faszinierender als die andere, zusammengetragen und ein informatives und spannendes Sachbuch über Liebe, Sex und Fortpflanzung im Tierreich erstellt. Witzig und treffend illustriert wurde das Werk von Anke Kuhl (tolles Special: die aufklappbaren Seiten voll kurioser „genialer Genitalien“).

Was das Sexleben betrifft, pflegen die unterschiedlichen Tierarten unterschiedlichste Methoden. Manche treiben’s selten: Der Ameisenkönigin reicht ein einziges Mal im Leben. Pandas haben circa zweimal im Jahr Bock. Löw*innen hingegen vögeln an manchen Tagen bis zu vierzigmal! Am Ende geht es auf jeden Fall fast immer um dasselbe: um (meistens) süße Tierbabys.

Katharina von der Gathen/Anke Kuhl „Das Liebesleben der Tiere“

Klett Kinderbuch, 144 S., 18 Euro, ab 8 Jahren

Doch in Hinsicht auf Familienleben und -formen trifft man im Tierreich auf unendliche Vielfalt. Strauße leben in Patchworkfamilien, in denen sich ein Vater um die Kinder verschiedener Mütter (und nicht selten auch anderer Väter) kümmert, Braunbärinnen sind immer Alleinerzieherinnen und Trauerschwanbabys wachsen oft mit zwei schwulen Vätern auf. „Das Liebesleben der Tiere“ eignet sich für alle schon gut aufgeklärten Menschen ab acht.