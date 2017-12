„2017 war eine einzige Kontroverse!“ – Highlights aus der Missy Redaktion

Wir haben unsere Einsichten über ein surreales, ernüchterndes, turbulentes Jahr, für euch gesammelt. Zum Glück sind auch viele gute Dinge passiert, die uns trotz allen Frusts haben soft bleiben lassen. Wer uns dieses Jahr mit Kunst, Musik, Film und Engagement berührt hat, haben wir hier für euch aufgeschrieben. Stefanie Lohaus Bestes Theaterstück: Ich war leider fast gar nicht im Theater, meine Tochter wurde in diesem November ein Jahr alt. Beste TV-Serie: Serien habe ich dafür umso mehr gesehen. Gefallen haben mir: Stranger Things 1 und 2. Natürlich die zweite Staffel Master of None (warum sind die Folgen immer nur so kurz?) und überraschenderweise Godless, so eine Art feministische Western-Serie. Alles auf Netflix. Bestes Konzert: Mein Geburtstagsgeschenk: The Breeders in Originalbesetzung im Heimathafen Neukölln. Haben ganz brav das ganze Last Splash Album gespielt, waren echt ziemlich gut und ganz süß aufgeregt. Lieblings-Trend: Das Chelsea Boots immer noch (oder schon wieder?) Trend sind. Person des Jahres: Tarana Burke, die #metoo ja eigentlich vor ein paar Jahren schon erfunden hat. Dein Soundtrack des Jahres: Valerie June – Workin‘ Woman Blues. Der Song ist ihr „Hit“ und schon älter, passt aber so gut zu 2017 und Valerie June hat dieses Jahr ein großartiges neues Album herausgebracht: The Order of Time Soulfood des Jahres: Kardamom-Haferflocken-Pancakes von Mark Bittmann Best Reads: Virginie Despentes: Vernon Subutex, schnell weggelesen, gut amüsiert. Persönlicher Fail des Jahres: Der dritte Halswirbelsäulen-Hexenschuss in diesem Jahr. Zu wenig Sport, zu wenig Schlaf, zu viel Baby rumgetragen. Weirdester Moment des Jahres: Meine Hochzeit. Kontroverse des Jahres: Das Showdown um Chris Dercon und die Volksbühne. Bin gespannt, was jetzt kommt. Erkenntnis des Jahres: Von Nix kommt Nix.

Anna Mayrhauser

Bester Kinofilm: Siebzehn (Regie: Monja Art) Schlimmster Trend: Adventskranz aus Eukalyptus auf Instagram Best Reads: Yaa Gyasi: Heimkehren Soulfood des Jahres: Für immer Süßkartoffelpommes Person des Jahres: Burschenschaft Hysteria

Valerie-Siba Rousparast

Bestes Konzert: 2017 war für mich das Jahr der Konzerte und weil ich Entscheidungen liebe, gibt es hier meine ganze Toplist.

1. Princess Nokia im Festsaal Kreuzberg

2. Ibeyi im Kulturbahnhof Ehrenfeld

3. Little Dragon beim New Fall Festival

4. IAMDDB in der Panke

5. Isaiah Rashad im Lido

6. Omaure bei einem Festival, das ich mit-organisiert habe

7. Kairo is Koming im Roten Salon, Volksbühne

8. Kelela im Berghain

TV-Serien des Jahres: Easy, Broad City, Smilf, Shameless

Soulfood des Jahres: Kimchi-Jigae bei Mandu in Düsseldorf.

Best Reads: What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It ? (e-flux journal) – Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Stephen Squibb, Anton Vidokle

Weirdester Moment des Jahres: Als mir ein Taxifahrer attestierte ich sähe aus wie RIN und das für ein Kompliment hielt.

Beste Ausstellungen:

Sol Calero – Amazonas Shopping Center im Hamburger Bahnhof im Rahmen des Preis der Nationalgalerie 2017.

Jaguars and Electric Eels in der Julia Stoscheck Collection.

Erkenntnis des Jahres: Kindred is key.

Vina Yun