Mehr als nur eine Rampe

Wie ist er entstanden?

Nachdem klar war, dass ein entsprechender Hashtag noch nicht existiert, tauschte ich mich mit einigen Menschen auf Twitter über mögliche griffige Hashtag-Beschreibungen aus. @FluffyMonoceros schlug schließlich #beHindernisse vor.

Und wie ging es weiter?

Der Hashtag trendete sehr schnell und an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen – das war einerseits schön, weil so viele Leute ihre Erfahrungen teilten, aber gleichzeitig zeigte sich dadurch auch, wie unglaublich viel in Richtung Barrierenabbau und Bewusstsein für Barrieren noch in allen Lebensbereichen passieren muss.

Nachdem der Hashtag so rege genutzt wurde, teilte ich die Tweets in unterschiedliche Kategorien auf, um diese unterschiedlichen Bereiche möglichst gut sichtbar zu machen.

Auch jetzt, zwei Jahre später, wird der Hashtag noch regelmäßig genutzt.