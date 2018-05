Sudan Archives: Das upgedatete Musikarchiv

Von Vanessa Wohlrath

„Fuck you very much“ könnte als Slogan für eine digitale Poprevolution gelten, die sich Anfang 2000 unter anderem durch die Onlineplattformen MySpace und YouTube gegen die bestehenden Hierarchien der Musikindustrie auflehnte und Musiker*innen wie Lily Allen oder The Knife auch ohne Plattenvertrag und Studio die Möglichkeit bot, ganz ungefiltert mit ihren Songs an die Öffentlichkeit zu treten. Heute hat sich dieser DIY-Ansatz weitestgehend etabliert. Gesangsaufnahmen werden am Tablet aufgenommen und direkt veröffentlicht.