Feminismus als oberflächliche Folie

Von Toby Ashraf

Treffen sich zwei Frauen in der New Yorker Riesenwohnung ihres Exmannes. Beide so: Gehört zur Hälfte mir. Beide so: Ich bleibe. So in etwa (aber auch nicht viel komplizierter) ist die Prämisse des neuen, ausschließlich englischsprachigen Films von Margarethe von Trotta, der mittlerweile 76-jährigen feministischen Grande Dame des deutschen Films („Rosa Luxemburg“, „Rosenstraße“ „Hannah Arendt“).