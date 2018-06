Wissen als Widerstand

Die Künstlerin und Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Verena Melgarejo Weinandt beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Wissen als Widerstandsform. Wer hat Zugang dazu und wessen Wissen wird unsichtbar gemacht? Dieser Fragestellung widmet sie sich unter anderem in ihrer letzten Fotoarbeit „Reading Resistance“ für die sie latinx Frauen in Wien fotografiert hat, die ihr Wissen durch Vorlesen an Kinder weitergeben. Wir haben sie zum Gespräch getroffen.

Von Valerie-Siba Rousparast

Du bist am 15. und 16. Juni Teil des Klirrrr – Festival für queere Konfliktkulturen zum Thema „Caring for Conflict“ in Berlin mit einem Workshop. Was bedeutet Konflikt für dich?

Ich denke dabei erst mal an Konfliktzonen, wie bei Gloria E. Anzaldúa. Daran, dass es Orte gibt – nicht nur physische, in denen unterschiedliche Vorstellungen, Sprachen, Kulturen aufeinandertreffen und verhandelt werden. Sie thematisiert in ihrer Arbeit die Grenzregion Mexiko-USA, aber erweitert den Begriff von Grenze auf viele andere Aspekte, an denen Empowerment stattfinden kann. In ihren Zeichnungen beschreibt sie den Ort des Konflikts als einen Körper, der am Äquator in beide Richtungen gezogen wird. Ich kannte diese Form des Begreifens von Konflikt noch nicht.

Du arbeitest viel zu Gloria E. Anzaldúa, wie kam es dazu?

Auf einer persönlichen Ebene hat es mich sehr beeinflusst, eine Theoretikerin zu lesen, mit deren Schreiben und Themen ich mich identifizieren kann. Zu ihren Zeichnungen bin ich über die Benson Latin American Foundation gekommen, die verwalten das ganze Archiv ihrer Arbeiten. Sie suchten nach Orten, an denen ihre Zeichnungen ausgestellt werden können, also habe ich sie in Wien gezeigt und dann weitere Orte gesucht. Anzaldúas Konzepte basieren auf Bildern, über die sie anschließend zu schreiben begonnen hat. Für ihre Vorträge, die sie ihre Gigs genannt hat, hat sie diese auf Overheadfolien gezeichnet. Ich finde den Zusammenhang zwischen Bild und Vorstellung (image und imagine) interessant.

Du hast schon vorher künstlerisch gearbeitet und kuratiert. Wie fing das an?

Ich habe eine Ausbildung zur Fotografin in Wien gemacht und für einen Fotografen gearbeitet. Anschließend habe ich an der Akademie der bildenden Künste Kunst studiert. Da bin ich total in die Theorie reingerutscht, in die Kunst- und Kulturwissenschaft. Als ich zum Austausch in Buenos Aires war, habe ich dann wieder Kunst gemacht, vor allem in kollektiven Zusammenhängen. Zurück in Wien habe ich dann in beiden Fächern meinen Abschluss gemacht – in bildender Kunst und Kunst- und Kulturwissenschaft. Gerade mache ich meinen Doktor in Philosophie.

Du machst auch viel Vernetzungsarbeit, worum geht es dabei?

Ich bin stark vernetzt in die Latinx Community, habe ein Kollektiv gegründet – Trenza. Das Kollektiv ist sehr heterogen, was ich sehr schätze. Mir ist es wichtig, dass sich dort verschiedene Identitäten, Sexualitäten, Klassenzugehörigkeiten und Alter vereinen. Aber alle bezeichnen sich als deskoloniale Feminist*innen und uns ist der Austausch auf einer praktischen, spirituellen und körperlichen Ebene wichtig. Ich bin außerdem Teil vom Verein Großes Schiff. Dort bieten wir von latinx Frauen* für Frauen* und Kinder Empowermentworkshops, Kreativworkshops an.

Was bedeutet Wissensweitergabe für dich?

Wissensweitergabe beschäftigt mich in meinen unterschiedlichen Praxen, bei meinen künstlerischen Arbeiten, aber auch innerhalb meiner akademischen Forschung. Ich bin immer noch am Herausfinden, wie ich mit dem Wahnsinnsapparat der Uni umgehen kann. Je weiter ich da reinsacke, desto mehr werden die ganzen Widersprüche sichtbar. Aber ich unterrichte sehr gerne, ob an der Universität, in Kindergärten oder Schulen. Ich hab mich immer dagegen gewehrt, dass es mich beeinflusst hat, dass meine Mutter Grundschullehrerin ist, aber sie hat ihre Vermittlungsposition sehr ernst genommen und ich hab wohl was davon abbekommen (lacht). Ich wünsche mir, dass wir andere Formen von Lernen erlernen!

Was den künstlerischen und akademischen Kontext angeht, sind das fast immer extrem elitäre Veranstaltungen, wo viele Codes gebraucht werden und verschiedene Formen von Kapital, um Zugang zu erhalten. Ich finde es wichtig, daran zu arbeiten, dass sich das verändert. Denn Leute, die außerhalb dieser Räume sind, denken, sie wissen nichts, oder ihnen wird vermittelt, dass ihr Wissen nicht von Bedeutung ist, und das stimmt nicht.