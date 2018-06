Digitaler Nachlass

Von Birgit Aurelia Janetzky

Jedes Jahr sterben Millionen von Facebook-Nutzer*innen. Doch auf ihrem Account und auch überall sonst im Internet bleibt alles, wie es war. Die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was nach ihrem Tod mit den Bildern auf Instagram geschieht. Bei WhatsApp verstummt die Person und nur nahe Angehörige und Freund*innen wissen überhaupt, dass sie gestorben ist.

Obwohl fast jede*r achte Internetnutzer*in es wichtig findet, schon zu Lebzeiten für ihre*seine Angehörigen Hinweise auf ihre*seine Accounts und die Zugangsdaten zu hinterlassen, hat das bisher nicht einmal jede*r Zehnte getan. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Digitalverbands BITKOM.

Die wenigsten jungen Menschen denken daran, was mit ihren vielen Selfies, Kommentaren und Kontakten geschieht, falls sie sterben sollten. Das kommt zwar statistisch nicht so häufig vor – nicht einmal zwei Prozent der Verstorbenen sind in Deutschland unter vierzig Jahre alt. Aber wenn es passiert, ist die Trauer groß und der digitale Nachlass stellt eine riesige Hürde für die Angehörigen dar.