Wir Knoblauchfresser

Von Vina Yun

Kimchi, Bibimbap & Co.: In den letzten Jahren ist in den westlichen Metropolen ein regelrechter Hype um die koreanische Küche entstanden. Wer könnte auch Kimchi, diesem knackigen Salat aus fermentiertem, mit Chili und anderen Gewürzen eingelegtem Chinakohl, einer süchtig machenden Kombination aus scharf, süß, salzig und sauer, widerstehen? Oder Doenjang Jiigae, einem Eintopf auf Basis einer dicken, fermentierten Sojabohnenpaste, die unter anderem mit Dashima (getrocknetem Seetang) und Myeolchi (getrockneten Sardellen) gewürzt wird, ebenfalls ein Klassiker der koreanischen Cuisine – und ein garantierter Seelenwärmer.