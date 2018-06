Soulfood: Pickles machen Courtney Barnett happy

Protokoll: Verena Reygers

Ich bin definitiv der salzige Typ. Was ganz lustig ist, weil ich für dieses Bild mit einem Pfannkuchenberg posiere. Das Foto zeigt mich in einem Laden in Los Angeles, der berühmt ist für seine Pancakes. Kaum betraten wir das erste Mal das Lokal, hatten wir schon die Pickles als Appetizer vor uns stehen. Über die würde ich mich jederzeit sofort wieder hermachen. Deshalb liebe ich auch japanisches Essen, nicht nur Sushi. Ich genieße es, mit meinen Freund*innen an diesen großen Platten zu sitzen, die sich drehen lassen. Dann kann man sich an allem Möglichen bedienen – Suppen, Salate oder eben Pickles. Ich mag nicht nur die Speisen, sondern vor allem die Art des gemeinsamen Essens. Futterneid gibt es zum Glück nicht – es ist immer genügend für alle da und wahrscheinlich sind wir auch alle zu höflich, um gierig zu sein.