Harter Kampf

Es ist schon einiges passiert seit dem „Battle of the Sexes“ in den 1970ern und dennoch ist von Gleichberechtigung im Sport noch weit gefehlt. Wie die Situation für Profi-Sportler*innen tatsächlich aussieht, hat sich das feministische Magazin von Arte Kreatur genauer angesehen. Pünktlich zur Fussball-WM fragt Kreatur: Was muss geschehen, damit im Sport alle gleich behandelt werden?

Einen ersten Ausschnitt aus ihrer Reihe zu Sexismus im Sport findest du heute hier bei Missy. In diesem Video nimmt Arte Kreatur genau unter die Lupe, wie es um Gleichberechtigung im Sport wirklich steht.

Viel Spaß beim Anschauen!