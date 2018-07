Freundlich mit Biss

Von Verena Reygers

„I’m gonna throw you all off me / Like a mechanical bull and you’ll be sorry“, singt Stella Donnelly im Opener ihrer sechs Songs umfassenden Debüt-EP. Ein monoton durchdringender Gitarrenakkord zeugt von Entschlossenheit, der trotzige, sich zum Ende hin zum Geschrei steigernde Gesang ebenso. Die Australierin tut gut daran, „Thrush Metal“ mit diesem entschlossenen Stück zu beginnen. Denn oft genug täuschen Akustikgitarre und die warm einlullende Stimme der 25-Jährigen über das feministische Potenzial ihrer Songs hinweg.