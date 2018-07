Ant-Man and The Wasp: Anflug der Superinsekten

Es bleibt also Luft nach oben, zumal insbesondere Hope trotz ihrer wissenschaftlichen Kompetenzen bedauerlich wenig Einfluss auf den Handlungsverlauf nehmen kann. Bösewichtin Ghost verliert indes im Finale deutlich an Kraft, wenn sie sich erschöpft in die Arme eines starken Mannes fallen lässt.

Ant-Man And The Wasp (US 2018)

Regie: Peyton Reed. Mit Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Randall Park, Laurence Fishburne, Judy Greer, Tip „T.I.“ Harris, Hannah John-Kamen u. a.. 118 Min., Start: 26.07.

Trotzdem ist „Ant-Man And The Wasp“ im Vergleich zum ersten Film der Reihe ein großer Schritt nach vorne und ein gelungenes Popkornkino-Vergnügen obendrein. Tröstlich sind auch die in den Dialogen versteckten Metakommentare, die darauf hindeuten, dass sich die Macher*innen der bisherigen Vernachlässigung der Heldin durchaus bewusst sind. Das macht Hoffnung: Vielleicht darf Wasp ja beim nächsten Mal dann auch ganz vorne mitspielen!

