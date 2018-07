Ware Freundschaft

Von Paula Irmschler

Im ostdeutschen Outback (Dresden) waren wir alle einsam. Wir waren gelangweilt, arrangierten uns mit vermeintlicher Perspektivlosigkeit und improvisierten Treffpunkte auf Spielplätzen oder vor Einkaufszentren. Das war schön und schrecklich gleichermaßen. Im Grunde waren es Zweckgemeinschaften gegen das Nichts: Wenn man ein Bier mittrank, gehörte man dazu. Zu den wirklich Coolen gehörten wir jedoch nicht, denn die gingen am Wochenende in Clubs, ins Blockbuster-Kino („Cinema XXL“) und trugen Markenklamotten. Dafür hatten wir keine Kohle, uns blieb nur das Bier. Dass „Dabeisein“ mit ökonomischen Zuständen zusammenhängt, war also eine ausgemachte Sache, man umgab sich automatisch mit finanziell ähnlich gestellten Leuten und musste so manche Widersprüche aushalten.

Vor der Pubertät reichte sogar noch weniger, um sich miteinander zu arrangieren. Die ersten Freund*innenschaften geht man gemeinhin in der Kindheit ein und da reicht es bereits, dass zwei kleine Menschlein gern Ball spielen, in derselben Straße wohnen oder schweigend nebeneinander nachmittags Cartoons gucken wollen. Ich hätte nicht benennen können, warum ich Steffi lieber mochte als Sören. Bedeutete Steffi mir wirklich etwas? Die Steffis in meinem Leben waren sicher super, wir hatten viel Spaß gemeinsam, aber ich habe sie mittlerweile vergessen, sogar ihre Namen – sie hießen auch gar nicht alle Steffi. Mittlerweile weiß ich, dass auch diese Beziehungen determiniert und nicht befreit von äußeren, kapitalistischen Zwängen waren. Zuerst einmal gingen wir überhaupt nur in den Kindergarten und in die Schule, damit aus uns mal etwas wird, wir konsumierten Serien, in denen wir lernten, wie es irgendwann mal für uns laufen würde, lernten Besitzdenken schon im Sandkasten und Eifersucht bei „Sailor Moon“. Ob man sich leisten konnte, am Diddlmaus-Merch-Tausch teilzunehmen, war ein durchaus wichtiges Kriterium und auch, ob das Zuhause, das man hatte, besuchenswert war. Wenn man stattdessen in einem „sozialen Brennpunkt“ wohnte, war man eben raus. Von unserem knappen Taschengeld kauften wir uns Freundschaftsarmbänder, weil man die haben musste, damit die Freundinnenschaft etwas galt. Und als „Steffi“ auf ein Gymnasium ging, damit aus ihr noch mehr wurde, und ich nur auf die Realschule, da war die Freundinnenschaft auch schon wieder vorbei.

Es gibt diese Erzählung von lebenslangen Freund*innenschaften, die trotz aller Widerstände Bestand haben, Krisen meistern und sogar Differenzen aushalten. Selten finden sich jedoch Freund*innenschaften, die über soziale Milieus hinweg zustande kommen. Als erwachsener Mensch geht es darum, sich das Essengehen oder Urlaube leisten zu können oder schlichtweg Zeit aufzubringen, wenn man Vollzeit arbeitet und

Kinder oder Krankheiten hat, die einen in der Mobilität einschränken. Das Freundschaftsbändchen für Erwachsene heißt: Girls Night mit Sektchen, Junggesell*innen­abschiedsreisen, Männergrillfußballwochen oder eine Bahncard, um all die Verstreuten überhaupt mal zu Gesicht zu bekommen.

Mit der Herrschaft des Internets in der Kommunikation wird nun nicht nur die Möglichkeit zur Außendarstellung unserer Beziehungen instrumentalisiert, sondern direkt die Basis übernommen. Wir können auf Instagram, Facebook & Co nicht nur zeigen, mit wem wir rumhängen, sondern die Menschen gleich dort kennenlernen. Zu Sandkasten, Schule, Uni und Arbeitsplatz kommen heute die Social-Media-Plattformen hinzu, Freund*innenkreise werden zu Netzwerken, die Anzahl der Follower zeigt den Grad der Beliebtheit. Die Gemeinsamkeiten können sich über „special interests“ generieren und sind nicht zwingend an äußere Bedingungen geknüpft. Statt zu klingeln, kann man die Nachbarschaftsapp anschmeiß…