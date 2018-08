Wo finde ich die Eine?

Von Ella Carina Werner

Eine Frau braucht eine gute Küchenmaschine, einen Mann zum Anlehnen, ein gebärfreudiges Becken, ein Quäntchen Selbsthass und eine beste Freundin. So will es die Gesellschaft. In jeder Prosecco-Werbung grinsen Perlwein süffelnde Freundinnen Arm in Arm in die Kamera. Die Freundin, zumal die beste, ist ein Must-have, ein Ausweis des eigenen vitalen Soziallebens. Frauen, die keine beste Freundin haben, werden von Sinnkrisen und noch mehr Selbsthass heimgesucht und müssen traurig sterben.



Doch das ist jetzt vorbei! Denn seit Kurzem gibt es diverse Apps und Onlineportale, die Frauenfreundschaften vermitteln, von „friends-up.de“ über „mysookie.com“ und „beste-freundin-gesucht.de“ bis „Hey! VINA“.

Neugierig betrachte ich die vielen fliederfarbenen Webseiten und melde mich überall an. „Weil’s mit Dir einfach schöner ist“, wird mir verheißen, oder: „Der Shopping-Marathon macht zu zweit mehr Spaß.“ Auf den Fotos je ein Frauenpaar mit riesigen Einkaufstüten. Auch „sun, fun and nothing to do“ wird mir versprochen, überall wimmelt es von den Keywords Spaß und Fun. Etwa beim „gegenseitig die Nägel Lackieren“, ja selbst beim gemeinsamen Work-out, Po an Po: „Der Winterspeck muss weg!“, verordnet „FriendsUp“.

Erst mal eine Freundin finden. Aber wen? Freundin ist ja nicht gleich Freundin. Bei

„MySookie“ kann man unter verschiedenen Typen auswählen: „Wellnessfreundin“, „Shoppingfreundin“ oder die universale „beste“. Nur eine Sauffreundin entdecke ich leider nicht. Ziel ist, eine „liebe Person“ zu finden. Aber eigentlich suche ich eher eine rotzige, auch mal muffelige Freundin, die ordentlich Konter gibt.

Einen halben Tag bin ich nun auf vier Portalen angemeldet. Immer noch kein Match. Niemand schreibt mich an. Kaum jemand wird mir vorgeschlagen. Vielleicht hätte ich in der Selbstauskunft nicht „starke Raucherin“ und als Lieblingsmusik „Dark Metal“ angeben sollen.

Bei „MySookie“ gibt es auf der Startseite einen Liveticker – „Anne W. aus Kiel und Mara S. aus Neumünster sind nun befreundet“ –, der alle paar Minuten aktualisiert wird. Puh, das stresst, das setzt unter Druck, und bei mir: immer noch nichts.

