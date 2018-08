Support statt Intrigen

Abbi & Ilana, „Broad City“

Abbi Jacobson und Ilana Glazer setzen in der US-Serie „Broad City“ nicht nur neue Maßstäbe für ermächtigende Darstellungen weiblich gelesener Körper, sondern auch für jene bester Freund*innen. Was es bedeutet, sich für jemanden aufzuopfern, wird etwa deutlich, als sich Ilana während eines Wasserausfalls darum kümmert, Abbis (wortwörtliche) Scheiße aus dem Klo zu entfernen – damit ihr Schwarm im Nebenzimmer davon nichts mitbekommt. Oder als Ilana Abbi erst dazu motiviert, ebendiesen Typen zu peggen, also mit einem Dildo zu penetrieren, und dann vor Freude ausrastet, nachdem sich Abbi tatsächlich getraut hat. Ilanas Crush auf ihre beste Freundin ist dabei nicht sehr subtil. Immer wieder initiiert sie angeblich zufällig entstandene homoerotische Szenerien, die auch mal ein bisschen creepy werden können: Einmal schlägt sie vor, bei einem Doppeldate gleichzeitig geleckt zu werden und sich dabei in die Augen zu schauen – welche besten Freund*innen träumen nicht von so einem Bonding-Moment? Intimität ist bei den beiden ohnehin ein fester Bestandteil der Beziehung. Und zwar nicht nur auf der Leinwand: „Broad City“ basiert laut Abbi Jacobson und Ilana Glazer auf der Beziehung, die sie auch im wahren Leben verbindet. Die beiden sind nicht nur Hauptdarstellerinnen, sondern auch Macherinnen von „Broad City“ und vielleicht ist die ­Serie auch deshalb so witzig: Es funkt einfach. Hengameh ­Yaghoobifarah

Enid & Rebecca, „Ghost World“

Es ist dieser eine, endlos lange Sommer nach dem Schulabschluss, erfüllt von Nebenjobs, Rumhängen und Zukunftsangst. Enid und Rebecca aus Daniel Clowes’ Comic „Ghost World“ aus den 1990er-Jahren sind seit Kindestagen befreundet. Nun haben sie die Schule hinter sich gelassen, auf der sie ihren Status als Außenseiterinnen zelebrierten, und die spießigen Mitschüler*innen, die sie von ganzem Herzen verachtet haben, erst recht. Aber was nun, ohne dieses zwar verhasste, aber Orientierung gebende Koordinatensystem?

Es folgen ein paar verwirrende Lovestorys (in der Filmversion von 2001 mit einem merkwürdigen alten Mann, im Comic hauptsächlich mit einem befreundeten Gleichaltrigen) und ein Aufnahmetest fürs College, den Enid vor Rebecca verheimlicht. Und allerlei schmerzliches Loslassen. Während Rebecca allmählich ein „normales“ Leben immer verlockender findet und beginnt, sich langsam von ihrer übermächtigen Freundin Enid und ihren strengen Vorgaben, wie man leben soll, zu lösen, verlässt diese endgültig die Vorstadtgegend, in der die beiden aufgewachsen sind. Am Ende steht die Erkenntnis: Diese erste Trennung von der besten Freundin ist größer und schmerzhafter als das Ende aller Liebesgeschichten. Anna Mayrhauser