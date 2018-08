Körper im Widerstand

Interview: Lisa Tracy Michalik

Was hat es mit dem provokativen Titel „Black Privilege“ auf sich? Schwarze Privilegien gibt es ja nicht.

Mit dem Titel stelle ich vor allem Fragen: Gibt es Schwarze Privilegien, für einen Moment, für eine Sekunde? Ich stelle etwas in den Raum, das eigentlich nicht existiert. Das Stück „Black Privilege“ zeigt, wie du bspw. den höchstmöglichen Bildungsabschluss haben kannst, aber trotzdem arbeitslos bist. Als Künstlerin in Südafrika habe ich Probleme, Räume zu finden, in denen ich performen und lehren kann. Für Schwarze Menschen gibt es kaum Chancen, die Mainstreamtheater werden von Weißen geführt, sie haben das Privileg zu bestimmen, wer Zutritt zur Bühne hat und wer nicht. Ich habe das Privileg, Bildung erfahren zu haben. Ich habe das Privileg, meinen Körper auf der Bühne bewegen zu dürfen. Weiße Kritiker*innen oder weiße Personen im Publikum erwarten von mir, dass ich so tanze, „wie Schwarze eben so tanzen“. Sie wollen von mir eine Art „happy dance“ sehen. Wenn sie dann meine tatsächliche Arbeit sehen, die nicht ihren Vorstellungen entspricht,

verstehen sie es nicht. Ein Black Privilege ist das allerdings nicht, dass ich auf der Bühne sein darf. Dieses Privileg habe ich nicht aufgrund meiner Hautfarbe.