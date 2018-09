Von Bianca Jankovska

Bist du nicht auch so eine Clickbait-Journalistin?“, fragt mich ein Freund letztens halb schmunzelnd, halb ernst. „Kommt darauf an“, sage ich mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Journalismus im Kapitalismus auch nichts weiter ist als ein Produkt, das es zu verkaufen gilt. Anders als ich sind sich viele Leser*innen der Marktmechanismen leider nicht bewusst, wenn sie auf Autor*innen losgehen, deren gut recherchierter Text von der Chefredaktion mit einer Headline wie „Das Schwierigste am Strippen war nicht, mich auszuziehen“ versehen wurde. Ich frage mich, was war zuerst da: der Clickbait oder die Konsument*innen?

Ob „Boulevard-“ oder „Qualitätsmedium“: Clickbaitige Überschriften findet man

inzwischen in fast jedem Medium. Spätestens auf Facebook und Twitter werden die Titel von hausinternen Social-Media-Redakteur*innen so umgeschrieben, dass möglichst viele Menschen in die Falle gehen, äh, draufklicken. Denn: Mit Clickbait bezeichnet man im Netz jene plakative Schlagzeile, die emotional animiert, einen Link anzuklicken. Klicks sind bares Geld und Werbeeinnahmen u. a. von den Platzierungen des IWV (Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern) abhängig, auf deren Rankings die größten Onlineredaktionen gespannter warten als Wendy Williams auf neue Kardashian-West-Babyfotos.

Doch warum lesen Menschen so gerne Artikel, die Titel tragen wie „Eine Sache, die du deinen Freund*innen niemals anvertrauen solltest“ oder „So lügen Ärzt*innen ihre Patient*innen an“, statt sich ausführlichen Hintergrundberichterstattungen zu widmen? Wir leben in einer Informationsgesel…