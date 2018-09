Über die Grenzen

Von Isabella Caldart

Sommer 1943: In der unbesetzten Zone Frankreichs leben jüdische Kinder in einem Internat relativ unbehelligt vom Zweiten Weltkrieg. Doch als die Deutschen immer näher rücken, müssen sie fliehen. Ihr Ziel: die Schweiz. Die Umstände wollen es, dass sie auf ihrem Weg bald nicht mehr von Erwachsenen begleitet werden. Nun liegt es an der 13-jährigen Fanny, Verantwortung für acht Kinder und Jugendliche zu übernehmen. Sie lernen schnell, dass ihre einzige Möglichkeit zu überleben in Solidarität und Hoffnung liegt.