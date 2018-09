„Wann ist ein Mann ein Mann?“

Die Dandys befinden sich in der Halbzeitkrise ihres Lebens, in der sie sich schließlich doch nach jemandem sehnen, die*der ihnen ganz einfühlsam die Spielregeln im Battlefield of Love erklärt. Vom Mansplaining zu Manbabes – so schnell kann es gehen. Im großen Moment ihrer finalen Bühnenreflexion fordern die Dandys schließlich, Namen zu nennen. Wer sind denn nun die Täter in der großen #MeToo-Debatte? In dem Moment erreicht die Inszenierung ihren Zenit und größten politischen Moment. Die Figuren müssten sich theoretisch selbst abschaffen.

„You Are Not The Hero Of This Story“ gelingt der Spagat zwischen Witz und Ernsthaftigkeit. Dasselbe bricht dem Stück aber gleichzeitig fast die Beine. Die Theatertextcollage, ein Potpourri aus unzähligen Aspekten eines Themas, birgt die Gefahr in sich, oberflächlich zu werden. Hier wurden Fragmente eines komplexen Diskurses behandelt und die Frage bleibt offen, „welche Männlichkeit“ hier so akribisch untersucht werden wollte.