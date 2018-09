Reiseführerin Trondheim mit Annett Busch & Mari Sanden

Protokoll: Sonja Eismann

Annett Buschs Zwischenlandung in Mittelnorwegen begann vor etwa drei Jahren. Family Affairs und Forschungsfinanzierung haben die Wissenschaftlerin nach Trondheim verschlagen. Ihre norwegische Koautorin, Ratgeberin und Mitstreiterin Mari Sanden ist von Stavanger vor sieben Jahren hierher gezogen, um an der Trondheim Academy of Fine Art ihren Master zu machen. Die Kunstakademie ist ihre gemeinsame Schnittmenge, eine wohltuend abwechslungsreiche, internationale Durchgangszone in einer Stadt mit einer riesigen Universität und einer ausufernden Suburbia. Doch trotz fehlender Urbanität und Subkultur materialisiert sich in der gemeinsamen Begegnung mit überraschenden Kunst-Spaces, köstlichem Kaffee und klarem Fjordwasser die norwegische Definition von Glück ziemlich deutlich. Und dass hier das Glück liegt, sagt auch die Statistik.