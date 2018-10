Lieblingsstreberin: Missy

Von Ella Carina Werner

Illustration: Moshtari Hilal

Ein bisschen seltsam wirkt sie ja schon, wie sie sich durch die Welt bewegt, in ihren selbst geschneiderten Kleidern aus Jeansresten oder recycelten Topflappen; mit den Löchern in den schockfarbenen Strumpfhosen, der Streberinnenbrille und den verschwenderisch blutrot bemalten Lippen. Und natürlich, wo sie steht und sich breitmacht: immer Womanspreading, ob im rauchigen Konzertkeller oder in der S-Bahn.

Missy setzt auf Seilschaften und liebt es, sich mit anderen Feminist*innen zu verbünden. Schwestern, zur Sonne, zur Freiheit – Hand in Hand ins Matriarchat! Leider sind nicht alle anderen Mädels genau ihr Ding. Petra, Bella oder Jolie z. B., die ihre Tage mit Low-Carb-Diät und Selbsthass verbummfideln, beispielsweise nicht. Missy futtert lieber Pommes Schranke, Banana Split und Christstollen, schön dick mit Butter. Ihre Hobbys sind Genitalien aus Glaswolle häkeln und cis Männer diskriminieren, am liebsten so viele wie möglich. Klar ist Missy eine Emanze. Was denn sonst! Und würde auch lila Latzhosen tragen, aber nur zu Hotpants abgeschnitten.