Der Astro- Guide

Widder

21. März–20. April

„Sei doch nicht so wütend!“ Du hasst es, diesen Satz zu hören, wenn du wieder mal auf Partys, Podiumsdiskussionen und Familientreffen rechtspopulistischem und antifeministischem Gelaber keine Chance gibst. Schonungslos, schlagfertig und unermüdlich diskutierst du jede*n an die Wand. Doch nicht nur rhetorisch, sondern auch körperlich bist du fit: Beim Armdrücken gewinnst du jedes Mal und gibst Selbstverteidigungsworkshops. Für Breitmacker machst du keinen Platz, weder in

öffentlichen Verkehrsmitteln noch auf der Straße. Besorgte Freund*innen raten dir manchmal: Choose your battles wisely! Etwa, wenn du mal wieder knietief in einer argen Facebook-Diskussion gelandet bist.