Videopremiere: Fauna „Lonely At The Top“

Umso cooler sind feministische Aneignungen des Genres. Zuletzt tat es die Hamburger Newcomerin Natascha P. in ihrem Video zu „Bitte nicht füttern“, nun feiern wir die Premiere des neuen Clips der Wiener Künstlerin Rana Farahani alias Fauna. „Lonely At The Top“ überzeugte bereits auf ihrem jüngst auf Ventil Records erschienenen Album „Infernum“ als feministische Hymne – noch cooler wird es jetzt mit dem passenden Musikvideo.

Der Song hat nicht nur ein hohes Ohrwurmpotenzial, sondern auch einen sehr einprägsamen Text: I am a supergirl / standing on top of the world / all they do is bugging me / but I don’t give a fuck / boys try to copy me / first they fall in love with me / then they realize I’m a legend / they give up.