Weitertanzen

Von Barbara Eder

So viel ist aus Virginie Despentes’ Vorgängerbänden noch bekannt: Vernon Subutex, ein ehemaliger Plattenhändler aus Paris, erlebt darin die Geschichte eines unaufhaltsamen sozialen Abstiegs. Sie beginnt Mitte der Achtzigerjahre in Band 1 und endet kurz nach den Pariser Attentaten vom November 2015 mit Band 3. Darin kehrt das Kollektiv aus ehemaligen Punk-Rocker*innen, Bankern und Sexarbeiter*innen, in dem der prekarisierte Protagonist sein Überleben organisiert, in die Stadt zurück.