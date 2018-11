Die Strasse auf dem Laufsteg

Von Sonja Eismann

Mode, dieser elitäre Luxusdampfer, ist in den letzten Jahren ein Musterbeispiel an Demokratie geworden. So wirkt es zumindest: Denn was im Zeitalter der Industriellen Revolution begann, als erstmals größere Mengen an Konfektionsware maschinell produziert werden konnten, und sich dann mit dem Siegeszug der Pop- und Konsumkultur ab den 1950er-Jahren mit massengefertigter Kaufhaus- und Supermarktmode über den gesamten Globus verbreitete, hat nun im Zeitalter von Social-Media-Influencer*innen und Fast Fashion scheinbar seine Vollendung gefunden. Aktuelle Mode ist hier für (fast) alle Menschen ständig verfügbar. Sie ist nicht mehr nur einer reichen Elite, die sich die neuesten Modelle für teures Geld schneidern lassen kann, vorbehalten. Auch das distinktive Wissen über neue Trends, das früher nur begrenzt zirkulierte und von Expert*inneninstanzen wie einflussreichen Moderedakteur*innen kontrolliert wurde, ist heute im Netz mit einem Fingerschnippen abrufbar – und modellierbar von Influencer*innen, die jenseits etablierter Modemedien arbeiten.