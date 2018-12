„Ist Kunst nicht da, um Regeln zu brechen?“

von Claudio Rimmele

In der Kindheit von Ruanda nach Deutschland, in ihren Zwanzigern von Paris nach Berlin. Das Leben von ​Joanna Legid​, Fotografin, Autorin und Aktivistin, könnte nicht kosmopolitischer sein. Doch in ihren fotografischen Arbeiten fühlt man sich immer zu Hause. Sie geben einem das Gefühl des Vertrauten, umgeben vom warmen Schleier einer analogen Nostalgie. Bei der Ausstellung „#UncensoredBerlin“, organisiert vom Kulturblog ​iHeartBerlin,​ zeigt sie zum ersten Mal Arbeiten, die auf Sozialen Medien gelöscht wurden. Wir haben mit ihr über Zensur und künstlerische Freiheit in Zeiten von Instagram und Co. gesprochen.