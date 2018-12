Party, Provo & Politics

Von Fatma Aydemir

Es ist eine in Trüffelöl frittierte Pommes, an der M.I.A.s Image in den USA plötzlich zerschmettert. Zum Höhepunkt ihrer Karriere zieht die Polit-Rap-Rebellin von London nach New York, von New York nach L.A., wo sie 2010 ihr drittes Album „Maya“ promotet. Es ist eine sperrige Platte, zu artsy fürs Radio, viel weniger eingängig als die beiden dancelastigen Vorgänger „Kala“ und „Arular“. „I really love a loooot“, wiederholt M.I.A. etwa mantraartig in einem Song, spielt dabei mit dem Klang der letzten beiden Worte, der in ihrem britischen Akzent dem Wort „Allah“ ähnelt. „But I fight the ones who fight me“, schickt sie hinterher. Oh, oh, schwierige Kombi in den Post-9/11-Vereinigten Staaten.