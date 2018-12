Frack you, Mr. Governor

Text und Fotos: Lisa Bolyos

Die berühmtesten Kinder West Oaklands sind wohl Huey Newton und Bobby Seale. 1966 gründeten sie hier die Black ­Panther Party for Self-Defense. West Oakland liegt direkt an der Auffahrt zur Bay Bridge, am westlichen Zipfel der Stadt. Nur eine Zugstation trennt das Viertel von San Francisco, auf zwei Seiten wird es von Meer umspült und nach Süden hin führt eine Brücke zum Inselstädtchen Alameda mit seinen ausladenden Stränden.