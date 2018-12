Und war Feminismus für dich der passende Begriff?

Rachida: Er ist bei mir mit einem Fragezeichen versehen, denn die Bewegung begann ja als eine für gleiche Rechte – aber eben innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft. In einer solchen gibt es aber keine Gleichheit. Mir geht es um die Dekonstruktion des Patriarchats und darum, eine Alternative anzubieten.



Was wäre diese Alternative?

Rachida: Das weiß ich nicht. Manche nennen sie Revolutionäres Matriarchat, wobei das Matriarchat oft als umgekehrtes Patriarchat verstanden wird, was es nicht ist. Denn das Revolutionäre Matriarchat würde eine Post-Gender-, Post-Race- und postkapitalistische Gesellschaft hervorbringen. Feminismus deckt das meiner Meinung nach nicht ab, aber es ist an uns allen, über andere Namen nachzudenken.

Amahl Khouri: Für mich ist es ganz ähnlich wie für Rachida. Ich wuchs in Jordanien auf, wo ich von Anfang an eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was Mädchen, und dem, was Jungs erlaubt war, erlebt habe. Schon als ich noch ganz klein war, brachte meine Tante mir bei, mich zu schämen.

Was war das Schamhafte?

Amahl: Der weibliche Körper an sich. Sie schimpfte einmal mit mir, weil ich mich in der Badewanne selbst berührte. Von da an wusste ich, dass es nicht einfach werden würde.

Schon früh merkte ich, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich behandelt wurden. Wenn wir ein großes Fest feierten, waren die Frauen in der Küche und bereiteten das Essen vor, das sie dann den Männern servierten. Erst danach durften die Frauen essen.

Welche Rolle spielte Feminismus in deinem Coming-of-Age?

Amahl: Für mich war es ein Prozess. Als ich mehr und mehr meine eigene Geschlechtsidentität entdeckte, fühlte ich mich immer stärker trans, was auch mit Schuldgefühlen verbunden war. Nach meinem Umzug in den Westen habe ich den Feminismus nach und nach entdeckt. Als ich aufwuchs, hatte ich eine bestimmte Vorstellung davon, und als ich dann in den Westen kam, merkte ich, was für eine Rolle „Race“ und Klasse hier auch noch darin spielen. Ich musste zudem erst Raum für meine eigene trans Identität darin schaffen, denn lange Jahre war ich davon ausgegangen, das…