Zusammen weniger allein

Von Kati Borngräber

Ich bin 1980 geboren und in einem antiautoritären Umfeld aufgewachsen. Siebenmal sind wir in meiner Kindheit umgezogen, haben in drei WGs und in einer Kommune gelebt. Gleichzeitig war ich häufig und gern zu Gast in der Doppelhaushälfte meiner Großeltern, wo kleinbürgerlich-konservative Werte galten.

Als ich vor fünf Jahren erstmals in einem Pflegeheim arbeitete, konnte ich mir meine Oma (Jahrgang 1931) sehr gut als zufriedene Bewohnerin dieses Hauses vorstellen, meine Mutter (Jahrgang 1955) jedoch überhaupt nicht. Denn während ich die Senior*innen, die gerade pflegebedürftig sind, überwiegend als angepasst, genügsam und bescheiden erlebe, haben die Jahrgänge meiner Elterngeneration andere Wünsche.