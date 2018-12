Zeit für Revolution

Interview: Isabella Caldart

In deiner Graphic Novel stellst du die Lebenswege von drei Frauen in unterschiedlichen Epochen im Abstand von fünfzig Jahren nebeneinander. Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Ich wollte eine Coming-of-Age-Geschichte erzählen, da mich der Punkt im Leben einer Person interessiert, an dem sie sich entscheiden muss, was für ein Mensch sie sein möchte. Es gibt ganz unterschiedliche Bedingungen, die diese Entscheidung beeinflussen, etwa die gesellschaftliche Schicht und die Zeit, in der man lebt – und das vor allem als Frau. So kam ich auf die Idee, verschiedene Generationen miteinander zu vergleichen, um diese Unterschiede herauszuarbeiten. Alle drei haben ein Vorbild, von dem sie sich im Laufe der Geschichte lösen: von der Hausherrin, dem festen Freund, der besten Freundin.