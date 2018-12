Die Guerillakriegerin

Von Frederike Mehl

Kürzlich veröffentlichte der Weltklimarat eine Studie, laut der in den kommenden zwölf Jahren tiefgreifende Änderungen des globalen Wirtschaftens vonnöten sind. Andernfalls ist ein Anstieg der Erderwärmung über 1,5 Grad Celsius zu erwarten und mit ihm ökologische und soziale Katastrophen bisher ungekannten Ausmaßes. Schon heute leiden vor allem Menschen in ärmeren Regionen unter den Folgen der Umweltzerstörung durch Industrie und Konsumgesellschaften. Was bewegen diese Nachrichten in dir? Angst? Wut? Fatalismus? Oder schlicht … gar nichts?