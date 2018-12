Zensur!!!1!!1!!

Von Jacinta Nandi

Ich streite mich mit meinem deutschen Kumpel Klaus über „Call-out Culture“, also die Gepflogenheit, jemanden öffentlich auf ihr*sein diskriminierendes und verletzendes Verhalten hinzuweisen. Klaus wird bei dem Thema sehr, sehr wütend.

„Jacinta!“, ruft er. „Siehst du nicht, was gerade passiert? In welch gefährlichen Zeiten wir leben? In einer Zeit von Sprachdiktatur! Von Literaturzensur! Es herrscht ein neuer Totalitarismus!“