Unter Brüsten

Die Compliance meines Unternehmens betont, dass das Gleichbehandlungsgesetz sehr ernst genommen wird. Diskriminierende Äußerungen oder Handlungen sollen gar keinen Platz haben. Der Betriebsrat organisiert Schulungen zu Sexismus und Rassismus für Vorgesetzte. Diese sind aber vor allem in den Büros tätig und nicht in den Werkstätten. Eine Mitarbeiterin der Personalabteilung hat eine ziemlich gute Strategie entwickelt. Wenn sich Azubis über sexistische oder rassistische Kommentare beschweren, werden sie aus den jeweiligen Abteilungen abgezogen. Dann können diese Abteilungen keine Azubis mehr anlernen. So angemessen kann eben auch reagiert werden. Das offensichtliche Problem ist aber einfach, dass die meisten Leute in den Führungspositionen weiße Männer sind. Für sie hat es meist keine hohe Priorität, gegen Sexismus oder Rassismus vorzugehen.

Mit Kolleginnen habe ich auch über das Thema gesprochen, die meisten betrachten den Sexismus als Normalität. Ihre Strategie ist es meist, schlagfertig zu reagieren und dumme Sprüche nicht so ernst zu nehmen. Einen Männerkalender hinzuhängen, fanden sie eine witzige Idee, bis jetzt hängt aber noch keiner da.

Ich finde es ziemlich schwierig, eine Reaktionsweise zu entwickeln, die nachhaltig wirkt. Am Anfang hatte ich eine sehr moralische Herangehensweise, habe viel erklärt – warum etwas scheiße ist, warum bestimmte Worte nicht cool sind. Dabei wurde ich immer so ein bisschen oberlehrer*innenhaft wahrgenommen. Also probierte ich, schlagfertiger zu sein, und versuchte, immer den perfekten Kommentar zu bringen. Dadurch hab ich zwar gelernt, bei vielen Dingen nicht mehr so peinlich berührt zu sein – ich war vorher keine ständigen Scherze über Sex gewohnt. Aber dann dachte ich mir auch: Warum? Alle anderen hauen die ganze Zeit jeglichen Müll raus, der ihnen in den Sinn kommt, und ich reflektiere mich so ohne Ende. Jetzt sage ich einfach direkt, wenn mich etwas nervt, und es ist mir egal, wenn ich in die Kategorie spießige Frau* eingeordnet werde. Wenn ich im Raum bin, wird einiges jetzt nur noch über die WhatsApp-Gruppe „Entmannung“ kommuniziert, zumindest wissen meine Kollegen, dass sie vor mir nicht alles laut sagen können. Das heißt, Situationen verändern sich auch dadurch, wer im Raum ist. Und welche Perspektiven damit in die Kommunikation einfließen.

In dieser Gruppe sind vor allem meine jüngeren Kollegen zwischen 16 und 20. Bei ihnen ist Katja Krasavice groß angesagt. Sie kennen jedes Video und gleichzeitig reden alle super abwertend über sie. Letztens habe ich mal eine Doku vom Y-Kollektiv in die Gruppe gepostet. Darin wird ganz entspannt über Sexualität in der Gesellschaft gesprochen, Diversität gezeigt und über nichts geurteilt. Die Auseinandersetzung darüber lief ganz gut, weil dieses Thema meine Kollegen total interessierte und die Doku noch mal eine andere Perspektive zeigt. Viel zu selten hören Jugendliche: „Das Wichtigste ist Konsens und dann ist alles gut, was euch gefällt.“ Auch Queer-Porn wurde thematisiert und das hat meine Kollegen schon ein bisschen schockiert.